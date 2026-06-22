MARCHÉ DES POTIERS Prades
MARCHÉ DES POTIERS Prades dimanche 2 août 2026.
Prades
MARCHÉ DES POTIERS
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Organisé par l’association Tour de Main , c’est le marché des potiers à Prades!
.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 61 66 44 03
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English :
Organized by the Tour de Main association, this is the Prades Pottery Market!
L’événement MARCHÉ DES POTIERS Prades a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO
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