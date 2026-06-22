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MARCHÉ DES POTIERS Prades

MARCHÉ DES POTIERS Prades

MARCHÉ DES POTIERS Prades dimanche 2 août 2026.

Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Prades

MARCHÉ DES POTIERS

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Organisé par l’association Tour de Main , c’est le marché des potiers à Prades!
  .

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 61 66 44 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Tour de Main association, this is the Prades Pottery Market!

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Prades a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO

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