Prades

MARCHÉ DES POTIERS

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Organisé par l’association Tour de Main , c’est le marché des potiers à Prades!

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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 61 66 44 03

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English :

Organized by the Tour de Main association, this is the Prades Pottery Market!

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Prades a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO