VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades mardi 4 août 2026.
Prades
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES
10 Place de la République Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 15:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Visite guidée gratuite de l’église St-Pierre de Prades et de son trésor A l’ombre du clocher et fraîcheur des pierres de l’église (sous réserve de cérémonies religieuses ou concerts).
A 14h30, rdv à l’intérieur de l’église. Gratuit. Sur inscription 04 68 05 23 58
Entrée gratuite.
.
10 Place de la République Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 23 58 bloeillet@mairiedeprades.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free guided tour of St-Pierre de Prades church and its treasures In the shade of the bell tower and the cool stones of the church (subject to religious ceremonies or concerts).
At 2.30pm, meet inside the church. Free admission. Registration: 04 68 05 23 58
Free admission.
L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)
- PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades 26 juin 2026
- LES COLS DU DIMANCHE Prades 5 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades 7 juillet 2026
- VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PRADES Prades 10 juillet 2026
- Concours de pétanque & karaoké | Prades Prades 13 juillet 2026