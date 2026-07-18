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DEL CAMP I DE LA TERRA (LES VIEUX MAS CATALANS) Prades

mardi 18 août 2026 · Prades

DEL CAMP I DE LA TERRA (LES VIEUX MAS CATALANS) Prades

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
81 bis Rue du Palais de Justice
Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prades

DEL CAMP I DE LA TERRA (LES VIEUX MAS CATALANS)

81 bis Rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Exposition patrimoine vernaculaire par l’association Terra Nostra sur les mas catalans (dans le cadre de l’UCE avec conférences sous la houlette de Ramon GUAL en catalan et en français
  .

81 bis Rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 42 03 

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English :

Exhibition on vernacular heritage organized by the Terra Nostra association, focusing on Catalan farmhouses (as part of the UCE, featuring lectures led by Ramon GUAL in Catalan and French)

L’événement DEL CAMP I DE LA TERRA (LES VIEUX MAS CATALANS) Prades a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO

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