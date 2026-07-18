Informations pratiques

Prades

DEL CAMP I DE LA TERRA (LES VIEUX MAS CATALANS)

81 bis Rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Exposition patrimoine vernaculaire par l’association Terra Nostra sur les mas catalans (dans le cadre de l’UCE avec conférences sous la houlette de Ramon GUAL en catalan et en français

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81 bis Rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 42 03

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English :

Exhibition on vernacular heritage organized by the Terra Nostra association, focusing on Catalan farmhouses (as part of the UCE, featuring lectures led by Ramon GUAL in Catalan and French)

L’événement DEL CAMP I DE LA TERRA (LES VIEUX MAS CATALANS) Prades a été mis à jour le 2026-07-16 par OTI CONFLENT CANIGO