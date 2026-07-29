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PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades

jeudi 13 août 2026 · Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
150 150 150 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 150 – 150 – 150

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 08:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-13

Réservé aux personnes ayant une bonne condition physique et déjà une expérience de la randonnée en montagne
  .

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81  pass.canigo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reserved for people in good physical condition with previous mountain hiking experience

L’événement PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO

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