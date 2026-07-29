PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades
jeudi 13 août 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 150 – 150 – 150
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 08:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-13
Réservé aux personnes ayant une bonne condition physique et déjà une expérience de la randonnée en montagne
.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
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English :
Reserved for people in good physical condition with previous mountain hiking experience
L’événement PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO
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