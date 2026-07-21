Informations pratiques

Prades

PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO PAR LES CORTALETS EN VTTAE

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 08:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

La montée jusqu’aux Cortalets par la piste du Llech se fait en VTTAE (22km, environ 2h30). Ascension du Pic en A/R, accompagnée depuis le refuge. 650m de D+, 4-5h de marche. Accessible aux personnes ayant une bonne forme et déjà pratiqué le VTT et la randonnée en montagne. Inscription obligatoire.

.

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ascent to Les Cortalets via the Llech trail is by VTTAE (22km, approx. 2h30). Return ascent of the Pic, accompanied from the refuge. 650m D+, 4-5h walking. Accessible to fit mountain bikers and hikers. Registration required.

L’événement PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI CONFLENT CANIGO