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AGENDA · Vouhenans

Fête de l’Espoir de la Butte Vouhenans Vouhenans

samedi 29 août 2026 · Vouhenans

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
70200 Vouhenans
Département
Haute-Saône
Tarif

Vouhenans

Fête de l’Espoir de la Butte Vouhenans

Vouhenans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 07:00:00
fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

La Fête de l’Espoir de la Butte revient pour un week-end d’animations à Vouhenans.

Le samedi ouverture des stands, repas (choucroute ou jambon-frites), animation musicale avec Guitare Sun et feu d’artifice.
Le dimanche vide-greniers, concert de l’Harmonie de Belverne, spectacle des Paillettes et animations tout au long de la journée.

Des stands, jeux, restauration rapide et animations seront proposés durant les deux jours.

Samedi 29 et dimanche 30 août 2026
Vouhenans   .

Vouhenans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   espoirdelabutte70@gmail.com

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English :

L’événement Fête de l’Espoir de la Butte Vouhenans Vouhenans a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE