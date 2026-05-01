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Fête de l’Estampe 2026 Atelier de création et d’impression d’Art Graphique Cléron

Fête de l’Estampe 2026 Atelier de création et d’impression d’Art Graphique Cléron

Fête de l’Estampe 2026 Atelier de création et d’impression d’Art Graphique Cléron samedi 23 mai 2026.

Lieu : Atelier de création et d'impression d'Art Graphique

Adresse : 7 Rue du Château

Ville : 25330 Cléron

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cléron

Fête de l’Estampe 2026

Atelier de création et d’impression d’Art Graphique 7 Rue du Château Cléron Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-30 2026-05-31

Découvrez le nouvel atelier de création et d’impression d’Art Graphique à Cléron dans le cadre de la 14ème Fête de l’Estampe Vernissage le 22 mai à 19h   .

Atelier de création et d’impression d’Art Graphique 7 Rue du Château Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 60 24 79 42  le.lithographe@gmail.com

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English : Fête de l’Estampe 2026

L’événement Fête de l’Estampe 2026 Cléron a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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