Fête de l’Estampe 2026 Atelier de création et d’impression d’Art Graphique Cléron
Fête de l’Estampe 2026 Atelier de création et d’impression d’Art Graphique Cléron samedi 23 mai 2026.
Cléron
Fête de l’Estampe 2026
Atelier de création et d’impression d’Art Graphique 7 Rue du Château Cléron Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-30 2026-05-31
Découvrez le nouvel atelier de création et d’impression d’Art Graphique à Cléron dans le cadre de la 14ème Fête de l’Estampe Vernissage le 22 mai à 19h .
Atelier de création et d’impression d’Art Graphique 7 Rue du Château Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 60 24 79 42 le.lithographe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’Estampe 2026
L’événement Fête de l’Estampe 2026 Cléron a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Cléron (Doubs)
- Vide grenier de Cléron rue de l’Église Cléron 14 juin 2026