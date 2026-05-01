Fête de l’estampe, une fenêtre sur les arts imprimés le village Boulc
Fête de l’estampe, une fenêtre sur les arts imprimés le village Boulc samedi 30 mai 2026.
Boulc
Fête de l’estampe, une fenêtre sur les arts imprimés
le village Salle communale Henri Brochier Boulc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée dédiée au monde passionnant des arts d’impressions manuels.
.
le village Salle communale Henri Brochier Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 53 05 40 jeannemontel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day dedicated to the exciting world of hand-printed arts.
L’événement Fête de l’estampe, une fenêtre sur les arts imprimés Boulc a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois