Fête de l’estampe, une fenêtre sur les arts imprimés le village Boulc

Boulc

Fête de l’estampe, une fenêtre sur les arts imprimés

le village Salle communale Henri Brochier Boulc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée dédiée au monde passionnant des arts d’impressions manuels.

.

le village Salle communale Henri Brochier Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 53 05 40 jeannemontel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day dedicated to the exciting world of hand-printed arts.

L’événement Fête de l’estampe, une fenêtre sur les arts imprimés Boulc a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Diois