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AGENDA · Dontreix

Fête de l’Etang Neuf Dontreix

lundi 13 juillet 2026 · Dontreix

Fête de l’Etang Neuf Dontreix

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Etang neuf
Ville
23700 Dontreix
Département
Creuse
Tarif

Dontreix

Fête de l’Etang Neuf

Etang neuf Dontreix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

LA FÊTE DE L’ETANG NEUF
Au Programme
17h00 Randonnée pédestre
A partir de 19h30 BBQ/frites/sandwichs
19h30-23h00 Groupe OS PEIXINHOS
23h00 Feu d’artifice suivi d’un bal gratuit
Bal animé par DJ JEAN LO NIGHT 80   .

Etang neuf Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 84 89 

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English : Fête de l’Etang Neuf

L’événement Fête de l’Etang Neuf Dontreix a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Tourisme

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