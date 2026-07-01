AGENDA · Dontreix
Fête de l’Etang Neuf Dontreix
lundi 13 juillet 2026 · Dontreix
Informations pratiques
Dontreix
Fête de l’Etang Neuf
Etang neuf Dontreix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
LA FÊTE DE L’ETANG NEUF
Au Programme
17h00 Randonnée pédestre
A partir de 19h30 BBQ/frites/sandwichs
19h30-23h00 Groupe OS PEIXINHOS
23h00 Feu d’artifice suivi d’un bal gratuit
Bal animé par DJ JEAN LO NIGHT 80 .
Etang neuf Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 84 89
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English : Fête de l’Etang Neuf
L’événement Fête de l’Etang Neuf Dontreix a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Tourisme
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