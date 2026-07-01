Informations pratiques

Dontreix

Fête de l’Etang Neuf

Etang neuf Dontreix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

LA FÊTE DE L’ETANG NEUF

Au Programme

17h00 Randonnée pédestre

A partir de 19h30 BBQ/frites/sandwichs

19h30-23h00 Groupe OS PEIXINHOS

23h00 Feu d’artifice suivi d’un bal gratuit

Bal animé par DJ JEAN LO NIGHT 80 .

Etang neuf Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 84 89

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English : Fête de l’Etang Neuf

L’événement Fête de l’Etang Neuf Dontreix a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Tourisme