Fête de l’étang Sainte-Feyre-la-Montagne
dimanche 2 août 2026 · Sainte-Feyre-la-Montagne
Informations pratiques
Sainte-Feyre-la-Montagne
Fête de l’étang
Etang de Margnat Centre de tir Sainte-Feyre-la-Montagne Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02
8h00 Exposition de véhicules/matériels anciens (infos & réservations sur Facebook)
8h00 Vide-grenier (gratuit)
9h00 Balade pédestre (gratuite)
14h00 Concours de pétanque en doublette (12 € par équipe)
15h00 Chasse au trésor
19h00 Soirée karaoké avec Dj Pa
19h00 Repas (fondu-frites creusois, dessert) 12 € par personne
23h00 Feu d’artifice
+ toute la journée (gratuit) mini quad, paintball, structure gonflable, expo photo .
Etang de Margnat Centre de tir Sainte-Feyre-la-Montagne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 45 65 12 comitestfeyre@gmail.com
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English : Fête de l’étang
L’événement Fête de l’étang Sainte-Feyre-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Aubusson-Felletin