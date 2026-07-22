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Fête de l’étang Sainte-Feyre-la-Montagne

dimanche 2 août 2026 · Sainte-Feyre-la-Montagne

Fête de l’étang Sainte-Feyre-la-Montagne

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Etang de Margnat Centre de tir
Ville
23500 Sainte-Feyre-la-Montagne
Département
Creuse
Tarif

Sainte-Feyre-la-Montagne

Fête de l’étang

Etang de Margnat Centre de tir Sainte-Feyre-la-Montagne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :
2026-08-02

8h00 Exposition de véhicules/matériels anciens (infos & réservations sur Facebook)
8h00 Vide-grenier (gratuit)
9h00 Balade pédestre (gratuite)
14h00 Concours de pétanque en doublette (12 € par équipe)
15h00 Chasse au trésor
19h00 Soirée karaoké avec Dj Pa
19h00 Repas (fondu-frites creusois, dessert) 12 € par personne
23h00 Feu d’artifice

+ toute la journée (gratuit) mini quad, paintball, structure gonflable, expo photo   .

Etang de Margnat Centre de tir Sainte-Feyre-la-Montagne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 45 65 12  comitestfeyre@gmail.com

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English : Fête de l’étang

L’événement Fête de l’étang Sainte-Feyre-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Aubusson-Felletin