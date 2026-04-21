Fête de l’été 2026 Le domaine des Ain’contournables Attignat

Attignat

Fête de l’été 2026

Le domaine des Ain’contournables 940A Route de jalamonde Attignat Ain

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Fête de l’été arrive au Domaine des Ain’contournables le 4 juillet 2026 de 10h à 22h ! Animaux, animations, terrasse, jeux, producteurs, artisans et dès 18h30 soirée paella karaoké sur réservation. Une journée festive, gourmande et de bonne humeur.

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Le domaine des Ain’contournables 940A Route de jalamonde Attignat 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 71 84 10 ain.contournables@gmail.com

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English :

The Summer Festival arrives at the Domaine des Ain?contournables on July 4, 2026 from 10am to 10pm! Animals, entertainment, terrace, games, producers, craftsmen and from 6:30 pm paella karaoke evening on reservation. A festive, gourmet day of good cheer.

L’événement Fête de l’été 2026 Attignat a été mis à jour le 2026-04-21 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme