Fête de l’été 2026 Le domaine des Ain’contournables Attignat
Fête de l’été 2026 Le domaine des Ain’contournables Attignat samedi 4 juillet 2026.
Attignat
Fête de l’été 2026
Le domaine des Ain’contournables 940A Route de jalamonde Attignat Ain
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Fête de l’été arrive au Domaine des Ain’contournables le 4 juillet 2026 de 10h à 22h ! Animaux, animations, terrasse, jeux, producteurs, artisans et dès 18h30 soirée paella karaoké sur réservation. Une journée festive, gourmande et de bonne humeur.
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Le domaine des Ain’contournables 940A Route de jalamonde Attignat 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 71 84 10 ain.contournables@gmail.com
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English :
The Summer Festival arrives at the Domaine des Ain?contournables on July 4, 2026 from 10am to 10pm! Animals, entertainment, terrace, games, producers, craftsmen and from 6:30 pm paella karaoke evening on reservation. A festive, gourmet day of good cheer.
L’événement Fête de l’été 2026 Attignat a été mis à jour le 2026-04-21 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme