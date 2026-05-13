Fête de l’été à Colombine Choye
Fête de l’été à Colombine Choye samedi 27 juin 2026.
Choye
Fête de l’été à Colombine
Plan d’eau Choye Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le CASC, association villageoise, propose de fêter l’été autour d’un bon repas, jeux, feux d’artifice. Plus d’infos prochainement. .
Plan d’eau Choye 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 03 80 71
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English : Fête de l’été à Colombine
L’événement Fête de l’été à Colombine Choye a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY