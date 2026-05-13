Choye

Fête de l’été à Colombine

Plan d’eau Choye Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le CASC, association villageoise, propose de fêter l’été autour d’un bon repas, jeux, feux d’artifice. Plus d’infos prochainement. .

Plan d’eau Choye 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 03 80 71

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English : Fête de l’été à Colombine

L’événement Fête de l’été à Colombine Choye a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY