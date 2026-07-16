Fête de l’été à Juvardeil Bord de Sarthe Juvardeil

Informations pratiques

Juvardeil

Fête de l’été à Juvardeil

Bord de Sarthe 2 rue de l’Hormeau Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’association ACAL propose de fêter l’été au travers d’un repas suivi d’un feu d’artifice, tiré à Juvardeil, samedi 29 août 2026.

La fête de l’été organisée par l’association l’ACAL a lieu le samedi 29 août sur les Bords de Sarthe à Juvardeil.

Au programme, un repas convivial sur réservation avec animations puis un Feu d’artifice suivi d’une soirée dansante animée par des DJ locaux. .

Bord de Sarthe 2 rue de l’Hormeau Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 65 10 98 acal.juv49330@yahoo.fr

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English :

The ACAL association is organizing a summer celebration featuring a meal followed by a fireworks display in Juvardeil on Saturday, August 29, 2026.

L’événement Fête de l’été à Juvardeil Juvardeil a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Anjou bleu