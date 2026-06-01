Fête de l’été à Oussan Au restaurant Oussan Escots

Escots

Fête de l’été à Oussan

Au restaurant Oussan 65 Chemin de Sarlabous Escots Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Fête de l’été au resto Oussan. Plat unique à 10€.

Soirée avec le groupe LOS DOS.

Réservation conseillée au 09 77 38 77 23.

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Au restaurant Oussan 65 Chemin de Sarlabous Escots 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 58 18 36

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English :

Summer party at resto Oussan. Single course at 10?

Evening with the group LOS DOS.

Reservations recommended on 09 77 38 77 23.

L’événement Fête de l’été à Oussan Escots a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65