Abbéville-lès-Conflans

Fête de l’été

place roy tandy Abbéville-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête de l’été organisée par l’Abbévilloise

DJ Tao SKBR

Restauration sur placeTout public

0 .

place roy tandy Abbéville-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 09 06

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English :

Summer party organized by Abbévilloise

DJ Tao SKBR

Catering on site

L’événement Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL