Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans
Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans samedi 27 juin 2026.
Abbéville-lès-Conflans
Fête de l’été
place roy tandy Abbéville-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête de l’été organisée par l’Abbévilloise
DJ Tao SKBR
Restauration sur placeTout public
0 .
place roy tandy Abbéville-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 09 06
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English :
Summer party organized by Abbévilloise
DJ Tao SKBR
Catering on site
L’événement Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL