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Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans

Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans

Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans samedi 27 juin 2026.

Adresse : place roy tandy

Ville : 54800 Abbéville-lès-Conflans

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Abbéville-lès-Conflans

Fête de l’été

place roy tandy Abbéville-lès-Conflans Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Fête de l’été organisée par l’Abbévilloise
DJ Tao SKBR
Restauration sur placeTout public
0  .

place roy tandy Abbéville-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 09 06 

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English :

Summer party organized by Abbévilloise
DJ Tao SKBR
Catering on site

L’événement Fête de l’été Abbéville-lès-Conflans a été mis à jour le 2026-06-09 par MILTOL