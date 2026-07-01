Informations pratiques

Antogny-le-Tillac

Fête de l’été

Pôle Culturel Antogny-le-Tillac Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le Comité des Fêtes d’Antogny-le-Tillac vous donne rendez-vous pour sa grande Fête de l’Été annuelle.

Venez chiner sur près de 2 km de vide‑grenier à travers le hameau de Séligny, sur le son du sud-ouest.

Découvrez aussi notre nouveau village artisanal, ainsi que nos exposants professionnels.

Le Comité des Fêtes d’Antogny-le-Tillac vous donne rendez-vous pour sa grande Fête de l’Été annuelle.

Venez chiner sur près de 2 km de vide‑grenier à travers le hameau de Séligny, sur le son du sud-ouest.

Découvrez aussi notre nouveau village artisanal, ainsi que nos exposants professionnels installés sur la place principale, à deux pas du four à pain traditionnel, remis en fonctionnement spécialement pour l’occasion.

Côté gourmandise, profitez de notre plateau‑repas, des food trucks, et des trois buvettes réparties sur le parcours.

Et toute la journée, retrouvez nos bénévoles et profitez de nombreuses animations gratuites pour petits et grands et le concours de boules à partir de 14h.

On vous attend nombreux pour partager un moment chaleureux, festif et authentique. .

Pôle Culturel Antogny-le-Tillac 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 19 66 31

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English :

The Antogny-le-Tillac Festival Committee invites you to its annual Summer Festival.

Come browse through nearly 2 km of flea market stalls throughout the hamlet of Séligny, set to the sounds of the Southwest.

Also discover our new artisan village, as well as our professional exhibitors.

L’événement Fête de l’été Antogny-le-Tillac a été mis à jour le 2026-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme