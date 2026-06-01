Fête de l’été au Domaine Molin Cuverie Domaine Molin Fixin
Fête de l’été au Domaine Molin Cuverie Domaine Molin Fixin samedi 27 juin 2026.
Fixin
Fête de l’été au Domaine Molin
Cuverie Domaine Molin 6 rue des Herbuottes Fixin Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez profiter d’un moment de convivialité pour ce début d’été.
17h30 · Visite de la cuverie et dégustation commentée de 3 vins sur fût · 15 € personne
Réservation obligatoire avant le 13 juin 2026
19h · Concert des D’Ukes · Gratuit · Entrée libre
Les fameux joueurs de ukulélé dijonnais, revisiteront en toute décontraction les standards de la variété française et internationale
Dégustation des vins du domaine au verre ou à la bouteille, exposition, buvette, restauration .
Cuverie Domaine Molin 6 rue des Herbuottes Fixin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 52 21 28 domaine.molin@wanadoo.fr
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English : Fête de l’été au Domaine Molin
L’événement Fête de l’été au Domaine Molin Fixin a été mis à jour le 2026-06-09 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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