Fête de l’été au Domaine Molin Cuverie Domaine Molin Fixin

Fixin

Fête de l’été au Domaine Molin

Cuverie Domaine Molin 6 rue des Herbuottes Fixin Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez profiter d’un moment de convivialité pour ce début d’été.

17h30 · Visite de la cuverie et dégustation commentée de 3 vins sur fût · 15 € personne

Réservation obligatoire avant le 13 juin 2026

19h · Concert des D’Ukes · Gratuit · Entrée libre

Les fameux joueurs de ukulélé dijonnais, revisiteront en toute décontraction les standards de la variété française et internationale

Dégustation des vins du domaine au verre ou à la bouteille, exposition, buvette, restauration .

Cuverie Domaine Molin 6 rue des Herbuottes Fixin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 52 21 28 domaine.molin@wanadoo.fr

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English : Fête de l’été au Domaine Molin

L’événement Fête de l’été au Domaine Molin Fixin a été mis à jour le 2026-06-09 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne