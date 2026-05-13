Fête de l’été Bédée
Fête de l’été Bédée vendredi 19 juin 2026.
Bédée
Fête de l’été
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Le vendredi 19 juin et samedi 20 juin, Bédée fête l’été pour la 25ème fois à l’occasion de la Fête de la musique !
Tout un programme vous attend !
Côté musique karaoké, danse et chants, percussions avec Rézonans, apéro concert
Côté animations animations de rue, Bédée Terre de jeux pour tous, restauration, bal populaire avec Sonolight. et feu d’artifice.
Gratuit. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 18 20
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English :
L’événement Fête de l’été Bédée a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté
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