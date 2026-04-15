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La Bédée Nature Bédée

La Bédée Nature Bédée samedi 20 juin 2026.

Ville : 35137 Bédée

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Bédée

La Bédée Nature

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La Bédée Nature revient le 20 juin !
Au programme
– Nouveau ! La Grande foulée 17km nature. Départ 8h30. Tarif 12€
– Le petite foulée 5km chemins. Départ 9h. Tarif 3€
– Courses enfants 800m (2017-2018-2019). Départ 11h. 1500m (2015-2016). Départ 11h15.

Tombola, ravitaillement, chronométrage.
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Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement La Bédée Nature Bédée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté

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