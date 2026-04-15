La Bédée Nature Bédée
La Bédée Nature Bédée samedi 20 juin 2026.
Bédée
La Bédée Nature
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Bédée Nature revient le 20 juin !
Au programme
– Nouveau ! La Grande foulée 17km nature. Départ 8h30. Tarif 12€
– Le petite foulée 5km chemins. Départ 9h. Tarif 3€
– Courses enfants 800m (2017-2018-2019). Départ 11h. 1500m (2015-2016). Départ 11h15.
Tombola, ravitaillement, chronométrage.
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Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement La Bédée Nature Bédée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté
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