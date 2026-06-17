Champcevrais

Fête de l’été

Place de l’église Champcevrais Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2027-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La commune de Champcevrais et le Comité des fêtes organisent leur traditionnelle fête de l’été et son bal populaire avec le groupe VOX.

Restauration sur place

Exposition de véhicules anciens

Bonne humeur, convivialité et danse jusqu’au bout de la nuit assurés !

Entrée gratuite .

Place de l’église Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 93 31 champcevrais89@orange.fr

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Champcevrais a été mis à jour le 2026-06-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !