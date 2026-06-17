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Fête de l’été Champcevrais

Fête de l’été Champcevrais samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 89220 Champcevrais

Département : Yonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 4 juillet 2027

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champcevrais

Fête de l’été

Place de l’église Champcevrais Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2027-07-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

La commune de Champcevrais et le Comité des fêtes organisent leur traditionnelle fête de l’été et son bal populaire avec le groupe VOX.
Restauration sur place
Exposition de véhicules anciens
Bonne humeur, convivialité et danse jusqu’au bout de la nuit assurés !
Entrée gratuite   .

Place de l’église Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 93 31  champcevrais89@orange.fr

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Champcevrais a été mis à jour le 2026-06-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !