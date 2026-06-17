Fête de l’été Champcevrais
Fête de l’été Champcevrais samedi 4 juillet 2026.
Champcevrais
Fête de l’été
Place de l’église Champcevrais Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2027-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La commune de Champcevrais et le Comité des fêtes organisent leur traditionnelle fête de l’été et son bal populaire avec le groupe VOX.
Restauration sur place
Exposition de véhicules anciens
Bonne humeur, convivialité et danse jusqu’au bout de la nuit assurés !
Entrée gratuite .
Place de l’église Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 93 31 champcevrais89@orange.fr
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Champcevrais a été mis à jour le 2026-06-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !