Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac Saint-Hilaire-Foissac vendredi 24 juillet 2026.

Saint-Hilaire-Foissac

Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac

Saint-Hilaire-Foissac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-25 03:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Fête de l’été du comité des fêtes de Saint-Hilaire Foissac les 24, 25 et 26 juillet 2026.

Vendredi 24 juillet

– 18h Marché de producteurs

– Animation de danse moderne

Samedi 25 juillet

– 14h Concours de pétanque (10€/équipe)

– Jeux multiples et divers (pêche aux canards, chamboule-tout)

– 19h30 Repas = tomates macédoines, jambon à la broche et gratin dauphinois, fromage, salade de fruits, café (18€/adulte, 12€/-12 ans)

Soirée animée par un DJ jusqu’à 3h du matin

Dimanche 26 juillet

– 9h randonnée de 6km au départ de la salle des fêtes de St-Hilaire Foissac

Buvette sur place sandwich, frites, glaces, gaufres, crêpes. .

Saint-Hilaire-Foissac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 95 83 92

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English : Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac

L’événement Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac Saint-Hilaire-Foissac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières