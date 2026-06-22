Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac Saint-Hilaire-Foissac
Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac Saint-Hilaire-Foissac vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Hilaire-Foissac
Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac
Saint-Hilaire-Foissac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-25 03:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Fête de l’été du comité des fêtes de Saint-Hilaire Foissac les 24, 25 et 26 juillet 2026.
Vendredi 24 juillet
– 18h Marché de producteurs
– Animation de danse moderne
Samedi 25 juillet
– 14h Concours de pétanque (10€/équipe)
– Jeux multiples et divers (pêche aux canards, chamboule-tout)
– 19h30 Repas = tomates macédoines, jambon à la broche et gratin dauphinois, fromage, salade de fruits, café (18€/adulte, 12€/-12 ans)
Soirée animée par un DJ jusqu’à 3h du matin
Dimanche 26 juillet
– 9h randonnée de 6km au départ de la salle des fêtes de St-Hilaire Foissac
Buvette sur place sandwich, frites, glaces, gaufres, crêpes. .
Saint-Hilaire-Foissac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 95 83 92
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English : Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac
L’événement Fête de l’été du comité des fêtes de St Hilaire Foissac Saint-Hilaire-Foissac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières