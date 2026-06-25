Fête de l’Été bords de l’Arroux Étang-sur-Arroux

Étang-sur-Arroux

Fête de l’Été

bords de l’Arroux Champs de foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Après-midi autour de diverses animations: espaces lecture, jeux en bois, jeux de société, jeu de piste, atelier créatif et atelier de découverte des arts du Cirque avec l’association Dyslexcirque. Ouvert à tous. .

bords de l’Arroux Champs de foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 ludotheque@grandautunoismorvan.fr

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English : Fête de l’Été

L’événement Fête de l’Été Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II