Fête de l’Été bords de l’Arroux Étang-sur-Arroux
Fête de l’Été bords de l’Arroux Étang-sur-Arroux mardi 7 juillet 2026.
Étang-sur-Arroux
Fête de l’Été
bords de l’Arroux Champs de foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Après-midi autour de diverses animations: espaces lecture, jeux en bois, jeux de société, jeu de piste, atelier créatif et atelier de découverte des arts du Cirque avec l’association Dyslexcirque. Ouvert à tous. .
bords de l’Arroux Champs de foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 ludotheque@grandautunoismorvan.fr
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English : Fête de l’Été
L’événement Fête de l’Été Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II