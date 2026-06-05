Jambon à la broche et Feux d’artifice Route de toulon Étang-sur-Arroux lundi 13 juillet 2026.

Étang-sur-Arroux

Jambon à la broche et Feux d’artifice

Route de toulon Champ de foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Comme chaque année, à l’occasion de la fête nationale, le comité des fêtes organise une grande soirée festive sur les bords d’Arroux, avec un marché nocturne, des animations pour les enfants et des ambiances muscicales.

Vous pourrez déguster le traditionnel jambon à la broche, le tout clôturé par les magnifiques feux d’artifices offerts par la Municipalité d’Etang-sur-Arroux.

Infos et réservation des repas sur le site web du comité des fêtes. .

Route de toulon Champ de foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 07 03 02 comitedesfetes.etang71@gmail.com

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English : Jambon à la broche et Feux d’artifice

L’événement Jambon à la broche et Feux d’artifice Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)