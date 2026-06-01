Fête de l’été Eynesse
Fête de l’été Eynesse samedi 27 juin 2026.
Eynesse
Fête de l’été
Plaine des sports Roger Lanau Eynesse Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
DIFFUSION SUR GRAND ECRAN FINALE TOP 14
FEU DE LA SAINT JEAN
ANIMATION MUSICALE DJ SET PAR DAKOTA PENNY .
Plaine des sports Roger Lanau Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 49 15 56 cdf.eynesse@gmail.com
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Eynesse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays Foyen
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