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Fête de l’été Eynesse

Fête de l’été Eynesse

Fête de l’été Eynesse samedi 27 juin 2026.

Adresse : Plaine des sports Roger Lanau

Ville : 33220 Eynesse

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Eynesse

Fête de l’été

Plaine des sports Roger Lanau Eynesse Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

DIFFUSION SUR GRAND ECRAN FINALE TOP 14
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Plaine des sports Roger Lanau Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 49 15 56  cdf.eynesse@gmail.com

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Eynesse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays Foyen

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