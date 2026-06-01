Eynesse

Fête de l’été

Plaine des sports Roger Lanau Eynesse Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

DIFFUSION SUR GRAND ECRAN FINALE TOP 14

FEU DE LA SAINT JEAN

ANIMATION MUSICALE DJ SET PAR DAKOTA PENNY .

Plaine des sports Roger Lanau Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 49 15 56 cdf.eynesse@gmail.com

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Eynesse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays Foyen