Fête de l’Été Rue Commandant Challe Guipavas

Informations pratiques

Guipavas

Fête de l’Été

Rue Commandant Challe Parc de Pontanné Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

C’est l’été, le soleil brille, alors rendez-vous pour célébrer la saison estivale le temps d’une fête animée ! En collaboration avec la vie associative guipavasienne, venez découvrir le village dédié aux enfants et ses nombreuses activités structures gonflables, stand de maquillage, stands ludique d’Ener’gence…

Celles-ci laissent place, au fil de la soirée, à la musique sans oublier bien sûr, le traditionnel feu d’artifice dès la nuit venue !

Informations pratiques

Rendez-vous au parc de Pontanné à Guipavas à partir de 15h pour profiter de cette fête familiale et festive .

Gratuit

Restauration possible sur place. .

Rue Commandant Challe Parc de Pontanné Guipavas 29490 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête de l’Été Guipavas a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue