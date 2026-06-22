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AGENDA · Guipavas

Fête de l’Été Rue Commandant Challe Guipavas

samedi 4 juillet 2026 · Rue Commandant Challe · Guipavas

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Commandant Challe
Adresse
Parc de Pontanné
Ville
29490 Guipavas
Département
Finistère
Tarif

Guipavas

Fête de l’Été

Rue Commandant Challe Parc de Pontanné Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :
2026-07-04

C’est l’été, le soleil brille, alors rendez-vous pour célébrer la saison estivale le temps d’une fête animée ! En collaboration avec la vie associative guipavasienne, venez découvrir le village dédié aux enfants et ses nombreuses activités structures gonflables, stand de maquillage, stands ludique d’Ener’gence…

Celles-ci laissent place, au fil de la soirée, à la musique sans oublier bien sûr, le traditionnel feu d’artifice dès la nuit venue !

Informations pratiques

Rendez-vous au parc de Pontanné à Guipavas à partir de 15h pour profiter de cette fête familiale et festive .
Gratuit
Restauration possible sur place.   .

Rue Commandant Challe Parc de Pontanné Guipavas 29490 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fête de l’Été Guipavas a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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