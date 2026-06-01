Fête de l’été, Jeanménil, Jeanménil
Fête de l’été, Jeanménil, Jeanménil samedi 13 juin 2026.
Fête de l’été Samedi 13 juin, 19h00 Jeanménil Vosges
entree libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Soirée conviviale avec restauration, buvette, DJ et Feux d’artifices ! à partir de 19H, feux d artifices vers 23h
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Soirée conviviale avec restauration, buvette, DJ et Feux d’artifices.
Fraternelle
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