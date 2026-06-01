Fête de l’été, Jeanménil, Jeanménil

Fête de l’été Samedi 13 juin, 19h00 Jeanménil Vosges

entree libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Soirée conviviale avec restauration, buvette, DJ et Feux d’artifices ! à partir de 19H, feux d artifices vers 23h

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Soirée conviviale avec restauration, buvette, DJ et Feux d’artifices.

Fraternelle