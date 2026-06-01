Pêche à la truite, Jeanménil, Jeanménil
Pêche à la truite, Jeanménil, Jeanménil samedi 13 juin 2026.
Pêche à la truite Samedi 13 juin, 08h30 Jeanménil Vosges
30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Journée pêche à la truite !
L’association OBJECTIF LIBERTÉ organise une journée exceptionnelle au bord de l’eau !
Samedi 13 juin 2026
Étang de Jeanménil (un fléchage sera mis en place)
Que vous soyez pêcheur débutant ou passionné, venez partager un moment chaleureux en pleine nature !
✨ Au programme :
Pêche à la truite (70 kg + belles pièces !)
☕ Accueil avec café dès 7h30
Ouverture à 8h30
Restauration, grillades et buvette sur place
1 sandwich grillade + 1 boisson OFFERTS avec l’inscription
Tarif : 30€
⚠️ Places limitées (1 ligne par pêcheur)
Les non-pêcheurs sont aussi les bienvenus !
Réservez vite :
06 73 74 65 74
06 85 48 06 96
Venez passer une journée conviviale entre amis ou en famille !
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L’association OBJECTIF LIBERTÉ organise une journée exceptionnelle au bord de l’eau !
Objectif liberté
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