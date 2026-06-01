Pêche à la truite, Jeanménil, Jeanménil

Pêche à la truite Samedi 13 juin, 08h30 Jeanménil Vosges

30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Journée pêche à la truite !

L’association OBJECTIF LIBERTÉ organise une journée exceptionnelle au bord de l’eau !

Samedi 13 juin 2026

Étang de Jeanménil (un fléchage sera mis en place)

Que vous soyez pêcheur débutant ou passionné, venez partager un moment chaleureux en pleine nature !

✨ Au programme :

Pêche à la truite (70 kg + belles pièces !)

☕ Accueil avec café dès 7h30

Ouverture à 8h30

Restauration, grillades et buvette sur place

1 sandwich grillade + 1 boisson OFFERTS avec l’inscription

Tarif : 30€

⚠️ Places limitées (1 ligne par pêcheur)

‍ ‍ ‍ Les non-pêcheurs sont aussi les bienvenus !

Réservez vite :

06 73 74 65 74

06 85 48 06 96

Venez passer une journée conviviale entre amis ou en famille !

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L’association OBJECTIF LIBERTÉ organise une journée exceptionnelle au bord de l’eau !

Objectif liberté