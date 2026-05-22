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Fête de l’été Le Village La Baume-d’Hostun

Fête de l’été Le Village La Baume-d’Hostun samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Village

Adresse : Centre du village

Ville : 26730 La Baume-d'Hostun

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

La Baume-d’Hostun

Fête de l’été

Le Village Centre du village La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

La Mairie et le comité des fêtes de la Baume d’Hostun vous invite nombreux à venir profiter des animations de la Fête de l’été !
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Le Village Centre du village La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 42 41  secretariat@la-baume-dhostun.fr

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English : Fête de l’été

The Mairie and the Comité des fêtes de la Baume d’Hostun invite you to come and enjoy the Summer Festival!

L’événement Fête de l’été La Baume-d’Hostun a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme

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