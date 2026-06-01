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Fête de l’été La Membrolle-sur-Choisille

Fête de l’été La Membrolle-sur-Choisille

Fête de l’été La Membrolle-sur-Choisille samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de l'Europe

Ville : 37390 La Membrolle-sur-Choisille

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

La Membrolle-sur-Choisille

Fête de l’été

Place de l’Europe La Membrolle-sur-Choisille Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La Membrolle-sur-Choisille fête l’été !
La Membrolle-sur-Choisille fête l’été !   .

Place de l’Europe La Membrolle-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 41 21 28 

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English :

La Membrolle-sur-Choisille is celebrating summer!

L’événement Fête de l’été La Membrolle-sur-Choisille a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT 37