Fête de l’été La Membrolle-sur-Choisille
Fête de l’été La Membrolle-sur-Choisille samedi 20 juin 2026.
La Membrolle-sur-Choisille
Fête de l’été
Place de l’Europe La Membrolle-sur-Choisille Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Membrolle-sur-Choisille fête l’été !
La Membrolle-sur-Choisille fête l’été ! .
Place de l’Europe La Membrolle-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 41 21 28
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English :
La Membrolle-sur-Choisille is celebrating summer!
L’événement Fête de l’été La Membrolle-sur-Choisille a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT 37