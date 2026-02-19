Fête de l’été Salle des fêtes Lavergne

Fête de l'été Salle des fêtes Lavergne vendredi 12 juin 2026.

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14

2026-06-12

À l’occasion de la fête de l’été, venez festoyer pendant 3 jours grâce aux animations proposées par l’Amicale Laïque. Au programme belote le vendredi, Olympiades et repas champêtre le samedi et randonnées pédestres, cani-rando, repas, cinéma en plein air le dimanche ! Apportez vos couverts pour chaque repas.   .

English : Fête de l’été

For the summer festival, come and enjoy 3 days of entertainment by the Amicale Laïque. Program coming soon!

