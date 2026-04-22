Neuvic

Fête de l’été Marché artisanal, manèges et concerts

Boulodrome Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

15h Reprise des manèges

16h Marché artisanal

19h30 Concert avec Trio Moon’Sol (Soul et Groove)

21h40 Concert avec Big Ed & The red Balls (show explosif)

Buvette et restauration sur place (food truck Le Cilaos)

RDV Boulodrome

APE Les Gouyassous 06 16 78 42 00

15h Reprise des manèges

16h Marché artisanal

19h30 Concert avec Trio Moon’Sol (Soul et Groove)

21h40 Concert avec Big Ed & The red Balls (show explosif)

Buvette et restauration sur place (food truck Le Cilaos)

Entrée gratuite

RDV Boulodrome

APE Les Gouyassous 06 16 78 42 00 .

Boulodrome Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 78 42 00

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English :

3pm: Rides resume

4pm: Craft market

7:30pm: Concert with Trio Moon?Sol (Soul and Groove)

9:40pm: Concert by Big Ed & The red Balls (explosive show)

Refreshments and catering on site (Le Cilaos food truck)

RDV Boulodrome

APE Les Gouyassous 06 16 78 42 00

L’événement Fête de l’été Marché artisanal, manèges et concerts Neuvic a été mis à jour le 2026-04-22 par Vallée de l’Isle en Périgord