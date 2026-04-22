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Fête de l’été Marché artisanal, manèges et concerts Neuvic

Fête de l’été Marché artisanal, manèges et concerts Neuvic

Fête de l’été Marché artisanal, manèges et concerts Neuvic samedi 20 juin 2026.

Adresse : Boulodrome

Ville : 24190 Neuvic

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Neuvic

Fête de l’été Marché artisanal, manèges et concerts

Boulodrome Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

15h Reprise des manèges
16h Marché artisanal
19h30 Concert avec Trio Moon’Sol (Soul et Groove)
21h40 Concert avec Big Ed & The red Balls (show explosif)

Buvette et restauration sur place (food truck Le Cilaos)

RDV Boulodrome
APE Les Gouyassous 06 16 78 42 00
15h Reprise des manèges
16h Marché artisanal
19h30 Concert avec Trio Moon’Sol (Soul et Groove)
21h40 Concert avec Big Ed & The red Balls (show explosif)

Buvette et restauration sur place (food truck Le Cilaos)
Entrée gratuite
RDV Boulodrome
APE Les Gouyassous 06 16 78 42 00   .

Boulodrome Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 78 42 00 

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English :

3pm: Rides resume
4pm: Craft market
7:30pm: Concert with Trio Moon?Sol (Soul and Groove)
9:40pm: Concert by Big Ed & The red Balls (explosive show)

Refreshments and catering on site (Le Cilaos food truck)

RDV Boulodrome
APE Les Gouyassous 06 16 78 42 00

L’événement Fête de l’été Marché artisanal, manèges et concerts Neuvic a été mis à jour le 2026-04-22 par Vallée de l’Isle en Périgord

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