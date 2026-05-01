Fête de l’été accès par le Chemin du stade Moyen

Moyen

Fête de l’été

accès par le Chemin du stade 4bis rue du Général Leclerc Moyen Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Marché des plants organisée par Des Rives Maraîchères (légumes bio) et L’envol du pissenlit (plantes aromatiques et médicinales bio)Tout public

0 .

accès par le Chemin du stade 4bis rue du Général Leclerc Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 31 96 54

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English :

Plant market organized by Des Rives Maraîchères (organic vegetables) and L’envol du pissenlit (organic aromatic and medicinal plants)

L’événement Fête de l’été Moyen a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS