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Fête de l’été accès par le Chemin du stade Moyen

Fête de l’été accès par le Chemin du stade Moyen

Fête de l’été accès par le Chemin du stade Moyen mercredi 13 mai 2026.

Lieu : accès par le Chemin du stade

Adresse : 4bis rue du Général Leclerc

Ville : 54118 Moyen

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Moyen

Fête de l’été

accès par le Chemin du stade 4bis rue du Général Leclerc Moyen Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Marché des plants organisée par Des Rives Maraîchères (légumes bio) et L’envol du pissenlit (plantes aromatiques et médicinales bio)Tout public
0  .

accès par le Chemin du stade 4bis rue du Général Leclerc Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 31 96 54 

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English :

Plant market organized by Des Rives Maraîchères (organic vegetables) and L’envol du pissenlit (organic aromatic and medicinal plants)

L’événement Fête de l’été Moyen a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS