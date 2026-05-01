Fête de l’été accès par le Chemin du stade Moyen
Fête de l’été accès par le Chemin du stade Moyen mercredi 13 mai 2026.
Moyen
Fête de l’été
accès par le Chemin du stade 4bis rue du Général Leclerc Moyen Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Marché des plants organisée par Des Rives Maraîchères (légumes bio) et L’envol du pissenlit (plantes aromatiques et médicinales bio)Tout public
0 .
accès par le Chemin du stade 4bis rue du Général Leclerc Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 31 96 54
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English :
Plant market organized by Des Rives Maraîchères (organic vegetables) and L’envol du pissenlit (organic aromatic and medicinal plants)
L’événement Fête de l’été Moyen a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS