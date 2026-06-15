Oyé

Fête de l’Eté

Le Bourg Oyé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le thème cette année est exposition de voitures anciennes (jusqu’à 1990) et présence du Club Panhard.

À partir de 12h, apéritif à la buvette et la traditionnelle entrecôte cuite au grill ou une assiette brionnaise (charcuterie), l’une ou l’autre seront accompagnées de frites et suivies d’un fromage sec ou frais puis d’une tarte. Un menu enfant sera proposé (jambon, saucisson, frites et glace).

Tout au long de l’après-midi, stand de jeux pour enfants.

Buvette et snack avec boissons variées, frites, sandwichs, hot-dogs, glaces, café.

Le musée La Mémoire d’Oyé sera ouvert de 11h à 20h.

Vers 19h on grillera à nouveau l’entrecôte pour le repas du soir. L’assiette brionnaise et le repas enfant seront également servis.

Suivra le bal champêtre gratuit animé par So Chic Events.

Parking gratuit à proximité. .

Le Bourg Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 29 16 02 ledig.marie-christine@orange.fr

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English : Fête de l’Eté

L’événement Fête de l’Eté Oyé a été mis à jour le 2026-06-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III