Fête des Tartines Le bourg Oyé
samedi 18 juillet 2026 · Le bourg · Oyé
Informations pratiques
Oyé
Fête des Tartines
Le bourg Cour de la mairie Oyé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
La Mémoire d’Oyé organise sa fête des tartines avec les musiciens du GRETT (musique et danses traditionnelles, initiation à la danse). A cette occasion, le musée sera ouvert pour découvrir la nouvelle l’exposition La vie à Oyé pendant la guerre 39-45 . Jeux géants de l’ABISE à disposition.
A 17h30, une conférence sur L’histoire de la vigne en Brionnais et à Oyé se déroulera à l’église d’Oyé, participation libre.
A partir de 19h, un buffet de tartines et buvette seront à votre disposition. .
Le bourg Cour de la mairie Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 87 32 memoire.oye@gmail.com
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English : Fête des Tartines
L’événement Fête des Tartines Oyé a été mis à jour le 2026-07-03 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71
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