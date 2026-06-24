Informations pratiques

Pageas

Fête de l’été

Place de l’Église Pageas Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

La commune de Pageas vous invite à célébrer la Fête de l’Été les 4 et 5 juillet, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les festivités débuteront le samedi soir à 19h30 avec un concert de la Quinte du Loup et de Cantarella de Cussac dans l’église, suivi d’un moment de partage autour du pot de l’amitié.

Le dimanche, de nombreuses animations rythmeront la journée à compter de 9h vide-greniers, marché artisanal, randonnée pédestre (départ à 9h), toboggan gonflable pour les enfants et animation traditionnelle avec les Pastoureaux de la Valoine. Côté restauration, agneaux à la broche, grillades et buvette seront proposés tout au long de la journée.

Pour clôturer ce week-end en beauté, une grande soirée dansante sera organisée avant le traditionnel feu d’artifice tiré en soirée (23h).

Un rendez-vous incontournable de l’été à partager en famille ou entre amis ! .

Place de l’Église Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 41 86

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Pageas a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus