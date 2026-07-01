Fête de l’été Saint-Moreil
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Moreil
Informations pratiques
Saint-Moreil
Fête de l’été
Saint-Moreil Creuse
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive au cœur du village
Cochon à la broche le midi (réservation avant le 10 juillet)
Concours de pétanque en doublette à partir de 15h
️ Vide-grenier
Marché artisanal
Animations et buvette sur place toute la journée !
Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, rencontrer artisans et exposants, partager un bon repas et passer un vrai moment d’été à Saint Moreil ☀️ .
Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 34 48 07
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Saint-Moreil a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Creuse Sud Ouest