Informations pratiques

Saint-Moreil

Fête de l’été

Saint-Moreil Creuse

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le Comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive au cœur du village

Cochon à la broche le midi (réservation avant le 10 juillet)

Concours de pétanque en doublette à partir de 15h

️ Vide-grenier

Marché artisanal

Animations et buvette sur place toute la journée !

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, rencontrer artisans et exposants, partager un bon repas et passer un vrai moment d’été à Saint Moreil ☀️ .

Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 34 48 07

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Saint-Moreil a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Creuse Sud Ouest