Fête de l’été rue du château d’eau Saint-Pierre-La-Noue

Saint-Pierre-La-Noue

Fête de l’été

rue du château d’eau Péré Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Depuis plus de 50 ans, le Comité des Fêtes de Péré vous rassemble pour célébrer et partager des moments festifs à Péré, commune de St-Pierre-La Noue.

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rue du château d’eau Péré Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 42 55 96 philippelleu@hotmail.fr

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English :

For more than 50 years, the P%E9r%E9 Festival Committee has been bringing you together to celebrate and share festive moments in P%E9r%E9, a town in the municipality of St-Pierre-La Noue.

L’événement Fête de l’été Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2026-06-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin