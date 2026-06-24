Fête de l’été rue du château d’eau Saint-Pierre-La-Noue
Fête de l’été rue du château d’eau Saint-Pierre-La-Noue samedi 11 juillet 2026.
Saint-Pierre-La-Noue
Fête de l’été
rue du château d’eau Péré Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Depuis plus de 50 ans, le Comité des Fêtes de Péré vous rassemble pour célébrer et partager des moments festifs à Péré, commune de St-Pierre-La Noue.
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rue du château d’eau Péré Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 42 55 96 philippelleu@hotmail.fr
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English :
For more than 50 years, the P%E9r%E9 Festival Committee has been bringing you together to celebrate and share festive moments in P%E9r%E9, a town in the municipality of St-Pierre-La Noue.
L’événement Fête de l’été Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2026-06-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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