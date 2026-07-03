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AGENDA · Dannemoine

Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine Dannemoine

samedi 15 août 2026 · Dannemoine

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
89700 Dannemoine
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Dannemoine

Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine

Dannemoine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le samedi 15 août 2026 à partir de 19h
Fête et soirée dansante, feu d’artifice et restauration sur place   .

Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 54 06 

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English : Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine

L’événement Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine Dannemoine a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois