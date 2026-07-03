AGENDA · Dannemoine
Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine Dannemoine
samedi 15 août 2026 · Dannemoine
Informations pratiques
Dannemoine
Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine
Dannemoine Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le samedi 15 août 2026 à partir de 19h
Fête et soirée dansante, feu d’artifice et restauration sur place .
Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 54 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine
L’événement Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine Dannemoine a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois