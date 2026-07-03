Informations pratiques

Dannemoine

Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine

Dannemoine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le samedi 15 août 2026 à partir de 19h

Fête et soirée dansante, feu d’artifice et restauration sur place .

Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 54 06

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English : Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine

L’événement Fête de l’été & Soirée dansante à Dannemoine Dannemoine a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois