Fête de l’été Val-d’Oire-et-Gartempe
lundi 13 juillet 2026 · Val-d'Oire-et-Gartempe
Informations pratiques
Val-d’Oire-et-Gartempe
Fête de l’été
Stade de Thiat Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez passer un moment chaleureux et convivial autour d’un bon repas (sur réservation), d’un karaoké, d’un bal populaire et d’une retraite aux flambeaux. .
Stade de Thiat Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 31 56 71 cdfthiat@gmail.com
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Val-d’Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin