Informations pratiques

Val-d’Oire-et-Gartempe

Fête de l’été

Stade de Thiat Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez passer un moment chaleureux et convivial autour d’un bon repas (sur réservation), d’un karaoké, d’un bal populaire et d’une retraite aux flambeaux. .

Stade de Thiat Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 31 56 71 cdfthiat@gmail.com

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Val-d’Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin