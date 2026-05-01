Fête de l’Europe Rue de Mondorff Rodemack

Rodemack

Fête de l’Europe

Rue de Mondorff Gymnase Communautaire Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Pour les quelques 300 jeunes présents à Rodemack, cette soirée viendra clôturer une belle journée dédiée à l’Europe et à ses valeurs !

Les enfants de Rodemack, les collégiens et lycéens de Cattenom et Thionville vous donnent rendez-vous à 18h30 pour quelques séquences musicales dans une ambiance Rock.Tout public

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Rue de Mondorff Gymnase Communautaire Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 05 50 commune-de-rodemack@wanadoo.fr

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English :

For the 300 or so young people present in Rodemack, this evening will bring to a close a wonderful day dedicated to Europe and its values!

Children from Rodemack and secondary school students from Cattenom and Thionville will be on hand at 6:30 p.m. for a few musical sequences in a Rock atmosphere.

L’événement Fête de l’Europe Rodemack a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS