Fête de l’extraction du miel API TAYRAC Tayrac

Informations pratiques

Tayrac

Fête de l’extraction du miel

API TAYRAC 331 Route des Cèdres Tayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Fête de l’extraction du miel à Tayrac, visite en famille, repas sur place. De 9h à 17h.

Fête de l’extraction du miel à Tayrac, visite en famille, repas sur place. De 9h à 17h. .

API TAYRAC 331 Route des Cèdres Tayrac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 11 30 58

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English : Fête de l’extraction du miel

Honey Harvest Festival in Tayrac, family-friendly tour, meals available on site. From 9 a.m. to 5 p.m.

L’événement Fête de l’extraction du miel Tayrac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Destination Agen