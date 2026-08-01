Fête de l’extraction du miel API TAYRAC Tayrac
samedi 22 août 2026 · API TAYRAC · Tayrac
Informations pratiques
Tayrac
Fête de l’extraction du miel
API TAYRAC 331 Route des Cèdres Tayrac Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Fête de l’extraction du miel à Tayrac, visite en famille, repas sur place. De 9h à 17h.
Fête de l’extraction du miel à Tayrac, visite en famille, repas sur place. De 9h à 17h. .
API TAYRAC 331 Route des Cèdres Tayrac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 11 30 58
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English : Fête de l’extraction du miel
Honey Harvest Festival in Tayrac, family-friendly tour, meals available on site. From 9 a.m. to 5 p.m.
L’événement Fête de l’extraction du miel Tayrac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Destination Agen