UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tayrac

Fête de l’extraction du miel API TAYRAC Tayrac

samedi 22 août 2026 · API TAYRAC · Tayrac

Fête de l’extraction du miel API TAYRAC Tayrac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
API TAYRAC
Adresse
331 Route des Cèdres
Ville
47270 Tayrac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Tayrac

Fête de l’extraction du miel

API TAYRAC 331 Route des Cèdres Tayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Fête de l’extraction du miel à Tayrac, visite en famille, repas sur place. De 9h à 17h.
Fête de l’extraction du miel à Tayrac, visite en famille, repas sur place. De 9h à 17h.   .

API TAYRAC 331 Route des Cèdres Tayrac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 11 30 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’extraction du miel

Honey Harvest Festival in Tayrac, family-friendly tour, meals available on site. From 9 a.m. to 5 p.m.

L’événement Fête de l’extraction du miel Tayrac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Destination Agen