Chivres-Val

Fête de l’Histoire

Fort de Condé Chivres-Val Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Fête de l’Histoire au fort de Condé.

Découvrez la vie au temps du 67e régiment d’infanterie. Les hommes en tenue militaire ou de travail croisent les robes de bal, les savants vous racontent leurs découvertes et les ingénieurs leurs inventions… Reconstitutions, démonstrations, expositions, animations.

Restauration sur place.

De 10h à 17h30

Tarifs Adultes 8 €, 8-18 ans 6 €, gratuit pour les de 8 ans .

Fort de Condé Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 40 00 fortdeconde@cc-valdeaisne.fr

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English :

History Festival at Fort de Condé.

L’événement Fête de l’Histoire Chivres-Val a été mis à jour le 2025-01-16 par OT du Soissonnais-Valois