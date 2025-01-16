Fête de l’Histoire Chivres-Val
Fête de l’Histoire Chivres-Val dimanche 7 juin 2026.
Chivres-Val
Fête de l’Histoire
Fort de Condé Chivres-Val Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête de l’Histoire au fort de Condé.
Découvrez la vie au temps du 67e régiment d’infanterie. Les hommes en tenue militaire ou de travail croisent les robes de bal, les savants vous racontent leurs découvertes et les ingénieurs leurs inventions… Reconstitutions, démonstrations, expositions, animations.
Restauration sur place.
De 10h à 17h30
Tarifs Adultes 8 €, 8-18 ans 6 €, gratuit pour les de 8 ans .
Fort de Condé Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 40 00 fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
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English :
History Festival at Fort de Condé.
L’événement Fête de l’Histoire Chivres-Val a été mis à jour le 2025-01-16 par OT du Soissonnais-Valois
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