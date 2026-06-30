Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Fête de l’Huître de la Guittière

Rue du Port de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-09-06

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Rue du Port de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire confrerielaguittiere@gmail.com

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English :

L’événement Fête de l’Huître de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral