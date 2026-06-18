Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue
Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue samedi 11 juillet 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Fête de l’huître
Ecole de voile Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Cette année, la fête de l’huître aura lieu les 11 et 12 juillet.
Venez assister à des concerts tout en dégustant de délicieuses huîtres crues ou chaudes.
Horaires de 10 à 22h sur le port parking école de voile.
Concerts et structures gonflables pour les enfants.
Samedi 11
WEST CELTIC PIPES DUO (midi)
OWEN’S FRIENDS AND DANCER (soir)
Dimanche 12
PASSEURS DE BLUES (midi)
WRECKING BALL (soir) .
Ecole de voile Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie
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English : Fête de l’huître
L’événement Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin Le Val de Saire
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