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Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue

Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue

Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Ecole de voile

Ville : 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Département : Manche

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Vaast-la-Hougue

Fête de l’huître

Ecole de voile Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Cette année, la fête de l’huître aura lieu les 11 et 12 juillet.

Venez assister à des concerts tout en dégustant de délicieuses huîtres crues ou chaudes.
Horaires de 10 à 22h sur le port parking école de voile.
Concerts et structures gonflables pour les enfants.

Samedi 11
WEST CELTIC PIPES DUO (midi)
OWEN’S FRIENDS AND DANCER (soir)

Dimanche 12
PASSEURS DE BLUES (midi)
WRECKING BALL (soir)   .

Ecole de voile Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie  

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English : Fête de l’huître

L’événement Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin Le Val de Saire

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