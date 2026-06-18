Saint-Vaast-la-Hougue

Fête de l’huître

Ecole de voile Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Cette année, la fête de l’huître aura lieu les 11 et 12 juillet.

Venez assister à des concerts tout en dégustant de délicieuses huîtres crues ou chaudes.

Horaires de 10 à 22h sur le port parking école de voile.

Concerts et structures gonflables pour les enfants.

Samedi 11

WEST CELTIC PIPES DUO (midi)

OWEN’S FRIENDS AND DANCER (soir)

Dimanche 12

PASSEURS DE BLUES (midi)

WRECKING BALL (soir) .

Ecole de voile Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’huître

L’événement Fête de l’huître Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin Le Val de Saire