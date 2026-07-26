Informations pratiques

Saint-Florent-sur-Cher

Fête de l’Humanité du Cher

Rue Félix Pyat Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Une journée festive et conviviale dans le cadre verdoyant du parc du château !

Le parc du château de Saint-Florent-sur-Cher accueille une journée de rencontres, de partage et d’animations. Dans ce cadre agréable, le public pourra profiter d’un repas convivial, de différents stands et d’un concert hommage à Renaud pour terminer la journée en musique. Banquet républicain sur réservation. Avec la présence de Ian Brossat, sénateur à Paris. .

Rue Félix Pyat Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 07 61

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English :

A festive and friendly day in the lush setting of the castle park!

L’événement Fête de l’Humanité du Cher Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BOURGES