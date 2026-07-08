Informations pratiques

Le Plessis-Pâté

Fête de l’Humanité

Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

La Fête de l’Humanité revient à la rentrée sur l’ancienne base aérienne 217, en plein cœur de l’Essonne.

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Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France

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English :

The Fête de l’Humanité returns to the former Air Force Base 217, in the heart of the Essonne region.

L’événement Fête de l’Humanité Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-07-08 par Comité départemental du tourisme de l’Essonne