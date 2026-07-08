AGENDA · Le Plessis-Pâté
Fête de l’Humanité Le Plessis-Pâté
vendredi 11 septembre 2026 · Le Plessis-Pâté
Informations pratiques
Le Plessis-Pâté
Fête de l’Humanité
Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
La Fête de l’Humanité revient à la rentrée sur l’ancienne base aérienne 217, en plein cœur de l’Essonne.
.
Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fête de l’Humanité returns to the former Air Force Base 217, in the heart of the Essonne region.
L’événement Fête de l’Humanité Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-07-08 par Comité départemental du tourisme de l’Essonne