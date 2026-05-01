Fête de Loc Yvi Loc Ivy Tréméven

Tréméven

Fête de Loc Yvi

Loc Ivy Lieu dit Loc Ivy Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-31 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La fête de Loc Yvi est une fête champêtre qui se déroule au lieu dit Loc Yvi à Tremeven. Le samedi nous vous accueillons à partir de 14h pour le départ de la marche guidée dans les sentiers trémévénois (goûter offert aux marcheurs au retour) et 14h c’est également le lancement du tournoi de palet qui a lieu sur place (équipes de 2 inscriptions au 06.26.35.86.97).

Le dimanche midi nous vous proposons un délicieux repas, servi sous chapiteau, réservation et tickets à vendre à Proxi et au bar Le Casino à Trémeven ou au 06.26.35.86.97.

Repas suivi d’une animation musicale avec Fanny de l’association music émotion.

Et tout le week-end buvette et loterie (objets et fleurs) .

Loc Ivy Lieu dit Loc Ivy Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 26 35 86 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de Loc Yvi

L’événement Fête de Loc Yvi Tréméven a été mis à jour le 2026-05-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS