La queue d’aronde Fabriquez votre planche apéro L’Atelier des Copeaux Tréméven

La queue d’aronde Fabriquez votre planche apéro

L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Plongez dans la tradition de l’ébénisterie, et révélez le potentiel graphique d’un assemblage mythique la queue d’aronde.

Dans son atelier lumineux et bien équipé, Élodie vous guide dans la fabrication d’une planche à découper originale, née de l’emboîtement précis de deux essences de bois massif.

Déroulé de l’atelier

• Choix des bois et tracés sélectionnez l’essence et la forme de votre planche, puis tracez le dessin de la queue d’aronde selon vos envies.

• Découpe des pièces découpez au plus juste la queue d’aronde dans le bois choisi, et reportez son gabarit pour créer son empreinte dans la planche principale.

• Taille et ajustement du logement creusez soigneusement le négatif dans la planche à l’aide de ciseaux à bois et de la défonceuse, jusqu’à obtenir un emboîtement parfait.

• Assemblage et collage collez les deux pièces pour créer un bloc homogène, où la queue d’aronde agit comme une clé de blocage.

• Finitions poncez les surfaces, arrondissez les bords à la défonceuse et appliquez une huile de protection naturelle pour sublimer le bois.

À l’issue de cet atelier, repartez avec une planche à découper solide, élégante et intemporelle, prête à trouver sa place dans votre cuisine ! .

L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 98 99 24 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La queue d’aronde Fabriquez votre planche apéro

L’événement La queue d’aronde Fabriquez votre planche apéro Tréméven a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS