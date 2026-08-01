Fête de l’Oignon de Roscoff Défi Voile 3h de l’Oignon Centre nautique Roscoff

Informations pratiques

Roscoff

Fête de l’Oignon de Roscoff Défi Voile 3h de l’Oignon

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 13:00:00

fin : 2026-08-22 20:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre de La Fête de l’Oignon de Roscoff, leCentre nautique de Roscoff organise 1 rallye voile .

De 13h à 15h Inscription au Centre nautique.

15h15 Briefing.

16h30 Départ des 3 heures.

20h30 Remise des prix

Des bateaux, un parcours, 3h pour faire le plus de tours possibles !

Venez avec votre bateau ou louez-en un . (dériveur ou catamaran).

Contacter le CNR pour plus d’informations, inscriptions ou location.

Sur inscription de 11h30 à 13h. .

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

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English :

L’événement Fête de l’Oignon de Roscoff Défi Voile 3h de l’Oignon Roscoff a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX