Fête de l’Oignon de Roscoff Défi Voile 3h de l’Oignon Centre nautique Roscoff
samedi 22 août 2026 · Centre nautique · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Fête de l’Oignon de Roscoff Défi Voile 3h de l’Oignon
Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 13:00:00
fin : 2026-08-22 20:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Dans le cadre de La Fête de l’Oignon de Roscoff, leCentre nautique de Roscoff organise 1 rallye voile .
De 13h à 15h Inscription au Centre nautique.
15h15 Briefing.
16h30 Départ des 3 heures.
20h30 Remise des prix
Des bateaux, un parcours, 3h pour faire le plus de tours possibles !
Venez avec votre bateau ou louez-en un . (dériveur ou catamaran).
Contacter le CNR pour plus d’informations, inscriptions ou location.
Sur inscription de 11h30 à 13h. .
Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22
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English :
L’événement Fête de l’Oignon de Roscoff Défi Voile 3h de l’Oignon Roscoff a été mis à jour le 2026-07-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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