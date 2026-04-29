Fête de l’ULM La Clayette
Fête de l’ULM La Clayette dimanche 28 juin 2026.
La Clayette
Fête de l’ULM
Base ULM Route du Grand Bois La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-11 2026-07-12
Baptêmes de l’air à partir de 75€ vols découverte de l’aéronautique sportive et de loisir. Informations auprès des pilotes, visite du hangar et des appareils. .
Base ULM Route du Grand Bois La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 81 54 98 guittat.bernard@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’ULM
L’événement Fête de l’ULM La Clayette a été mis à jour le 2026-04-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à La Clayette (Saône-et-Loire)
- Journées Nationales des sports aériens, Voler au féminin La Clayette 30 mai 2026
- Portes ouvertes de jardins privés La Clayette 30 mai 2026
- Portes ouvertes du cabinet d’art-thérapie La Clayette 6 juin 2026
- Tous au Vert La Clayette 7 juin 2026
- Brocante Antiquités Multi collections Bord du Lac La Clayette 13 juin 2026