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Fête de l’ULM La Clayette

Fête de l’ULM La Clayette dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Base ULM Route du Grand Bois

Ville : 71800 La Clayette

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Clayette

Fête de l’ULM

Base ULM Route du Grand Bois La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :
2026-06-28 2026-07-11 2026-07-12

Baptêmes de l’air à partir de 75€ vols découverte de l’aéronautique sportive et de loisir. Informations auprès des pilotes, visite du hangar et des appareils.   .

Base ULM Route du Grand Bois La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 81 54 98  guittat.bernard@orange.fr

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English : Fête de l’ULM

L’événement Fête de l’ULM La Clayette a été mis à jour le 2026-04-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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