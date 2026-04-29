La Clayette

Fête de l’ULM

Base ULM Route du Grand Bois La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-11 2026-07-12

Baptêmes de l’air à partir de 75€ vols découverte de l’aéronautique sportive et de loisir. Informations auprès des pilotes, visite du hangar et des appareils. .

Base ULM Route du Grand Bois La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 81 54 98 guittat.bernard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’ULM

L’événement Fête de l’ULM La Clayette a été mis à jour le 2026-04-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais